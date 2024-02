Participante descobre favoritismo de Davi e Boninho intervém - Foto: Reprodução

Publicado 14/02/2024 09:03 | Atualizado 14/02/2024 09:04

A movimentação nos bastidores do Big Brother Brasil 24 ganhou destaque após uma participante revelar suas suspeitas sobre o favoritismo de Davi. Segundo Leidy, a constante troca de microfones do concorrente indica sua popularidade entre o público.



Em uma conversa no Quarto Fada com Lucas Henrique, Leidy compartilhou suas percepções: "É porque ou Davi ou a Cunhã é forte lá fora. Pra mim é o Davi, entendeu? É forte lá fora. Muito forte lá fora", disse a sister.



A teoria de Leidy chamou a atenção até mesmo da produção do programa. Boninho, o diretor do BBB, decidiu intervir de forma inusitada, planejando mexer com a cabeça da participante ao trocar frequentemente seu microfone.



"A anteninha ligou foi na Prova [do Líder]. Foi o único que trocou o microfone na prova. Tem que captar tudo o que ele fala. Quando a pessoa é favorita, tem que captar tudo o que essa pessoa fala. Eu já peguei essa visão", explicou Leidy.



Em resposta, Boninho anunciou sua estratégia: "A gente vai devolver para ela a mesma teoria. Então, amanhã, ao meio-dia, e às 17h, vamos trocar o microfone dela. E isso vai acontecer também na sexta, ao meio-dia e às 17h. Vamos ver se essa teoria vai funcionar", declarou.