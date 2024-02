Davi usa técnica de camuflagem para ouvir conversa de Wanessa e Yasmin - Foto: Rerpodução

Publicado 14/02/2024 11:56

Nas redes sociais, um vídeo viralizou mostrando Davi Brito, um dos destaques do BBB 24, utilizando uma técnica inusitada para ouvir uma conversa no confinamento. No registro, o brother está discretamente escondido entre almofadas enquanto Yasmin e Wanessa falam sobre outro participante.



Durante a conversa, Wanessa Camargo expressa sua frustração por um brother não ter interagido com ela, deixando de responder ao seu ‘bom dia’. Muitos internautas interpretaram erroneamente que as sisters estavam se referindo ao próprio Davi. No entanto, o desabafo das famosas se destinava ao MC Bin Laden.



A repercussão do vídeo nas redes sociais gerou uma série de comentários divertidos e especulações sobre a atitude de Davi. Alguns usuários brincaram com a situação, sugerindo até mesmo a possibilidade de o participante ser expulso por sua técnica de espionagem improvisada.



"Jajá o Dado da Penha pede a expulsão do Davi por tá escondido atrás das almofadas (risos)", ironizou uma usuária. "Era pra Davi levantar e falar: 'te peguei sacana, tá falando mal de mim'", sugeriu outro. “Nem precisa de paredão falso para ele…. Ele mesmo faz a versão dele!”, disse um terceiro internauta.