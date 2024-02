Carol Barcellos termina programa com alfinetada a Renata Heilborn - Foto: Reprodução

Publicado 14/02/2024 14:34

A apresentadora Carol Barcellos encerrou o Globo Esporte com uma mensagem enigmática. Em meio a polêmica com ex-amiga e relacionamento assumido recentemente, internautas apontaram que a famosa tentou alfinetar Renata Heilborn, ex-mulher do seu atual namorado, Marcelo Courrege.



Renata Heilborn expôs que foi traída por seu ex-marido e uma amiga, que foi madrinha do seu casamento. "Eu demorei para ficar bem [...] A traição de uma amiga abre um buraco muito mais profundo. Eu não merecia isso", declarou a jornalista. Ela se pronunciou nessa terça-feira (13), já o novo casal assumiu no domingo (11).



Após a repercussão do caso, Carol Barcellos deu a entender que ‘o buraco era mais embaixo’: "A historia não é essa [...] Muitas mentiras, triste", declarou a jornalista, sem mais detalhes. Agora, com a suposta indireta da apresentadora em programa ao vivo, a polêmica continua nas redes sociais.



“Nossa Marilinha errou: A amante tem lar sim!”, ironizou uma internauta. “Sejam felizes com o macho da amiguinha!”, brincou outro. “Ta abatida de tanto bloquear comentário!”, apontou uma terceira. “A vaga de amante tá em aberto, cuidado ‘amiga’ (risos)”, escreveu mais uma.