Mumuzinho é vaiado por defender Rodriguinho - Divulgação/TV Globo

Mumuzinho é vaiado por defender RodriguinhoDivulgação/TV Globo

Publicado 14/02/2024 18:36

O cantor Mumuzinho foi vaiado em um show no Rio de Janeiro na última terça-feira (13) por defender Rodriguinho, que está confinado no BBB 24. O artista decidiu homenagear o amigo e cantar uma de suas músicas, o que não agradou o público.

O músico precisou conversar com os fãs e ainda cantou uma faixa do pagodeiro. Rodriguinho foi alvo de críticas por conta de falas polêmicas no reality show da TV Globo.

“A gente tem que conversar e mostrar a verdade para o amigo. É isso! Mas mesmo assim, muita gente também esquece disso. O amigo também erra, entendeu? E aí o amigo tem que chegar e falar: ‘Mano, isso aí não é legal não’. É isso”, declarou Mumuzinho.

"Então, quem curte as músicas do Rodriguinho levanta a mão”, disse o artista, começando a cantar “Não Tem Hora e Nem Lugar”, uma composição do brother com Thiaguinho. Confira o momento: