Serpente da Viradouro foi controlada por dançarino Reprodução/Instagram

A Unidos do Viradouro encerrou a maratona de desfiles do Grupo Especial na manhã da última terça-feira (13) em grande estilo. A escola de Niterói se inspirou na ancestralidade e apresentou um enredo sobre o culto ao vodum serpente, na África, e no Brasil, com direito a cobra gigante circulando pela avenida.

Quem pensou que se tratava de um robô, se enganou. A serpente era comandada por uma pessoa, o bailarino Wesley Torquato, de 23 anos, que deitado dentro da alegoria sobre um skate, comandava com um controle os movimentos.

Em vídeo publicado nas redes sociais, o coreógrafo e bailarino que deu vida à Pyron, mostrou como controlava a serpente deitado no carrinho da comissão de frente da escola de samba. Confira abaixo:

pronto, acabou o mistério kkkkkkk… nosso amigo Wesley brilhou muito e merece todo reconhecimento do mundo!! ele foi incrível pic.twitter.com/5EQutDspWn — Allan Bastos (@allan_basttos) February 14, 2024

O tema foi desenvolvido pelo carnavalesco Tarcísio Zanon e levou para o desfile uma mensagem em defesa da liberdade de culto e do respeito entre as religiões. A comissão de frente que viralizou nas redes sociais foi idealizada por Priscila e Rodrigo Negri.