Apuração dos Grupo Especial das escolas de samba do Rio de Janeiro acontece nesta quarta-feira (14)Reprodução/Globo

Publicado 14/02/2024 16:44

Este ano, a apuração do Carnaval do Rio de Janeiro acontecerá pela primeira vez na Cidade do Samba. A mudança foi decidida pelo presidente da Liesa (Liga Independente das Escolas de Samba), Jorge Perlingeiro. Nas edições passadas, o evento acontecia na Praça da Apoteose, localizada no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.

O presidente afirmou que, desta vez, não cederia à vontade do diretor Boninho, responsável pela transmissão do evento na TV Globo. "Eu não vou me render ao Boninho esse ano, como me rendi nos últimos dois. Será aqui na Cidade do Samba", declarou em entrevista ao canal Mais Carnaval, em julho de 2023.

De acordo com Perlingeiro, outros fatores também influenciaram a decisão, como o calor intenso e redução do público e melhores condições para os membros das agremiações. Nesta busca por melhorias, a liga escolheu a área destinada aos barracões das escolas de samba do Grupo Especial, situado no centro da capital fluminense.

"Há uns dez anos as torcidas iam para a Sapucaí. Tínhamos um universo de 20 mil pessoas. Era calor demais. O Corpo de Bombeiros jogava água em todo mundo. Era uma loucura. Isso foi diminuindo, minguando. Ninguém mais quer ir para a Sapucaí. Aí eu estou fazendo a apuração naquele calor escaldante para 500 pessoas? Eu acho que não procede mais", finalizou.