Regina Casé manda mensagem de apoio para Nathalia Santos - Reprodução/Instagram

Regina Casé manda mensagem de apoio para Nathalia SantosReprodução/Instagram

Publicado 14/02/2024 19:39

Regina Casé usou as redes sociais nesta quarta-feira (14) para mandar uma mensagem de apoio à jornalista Nathalia Santos, de 31 anos, que foi baleada durante uma tentativa de assalto ao deixar a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na madrugada da última segunda-feira (12). A profissional ficou conhecida como comentarista do programa “Esquenta!”, da TV Globo.

Em seu perfil no Instagram, a artista desejou uma boa recuperação para Nathalia. “Meu amor, sigo rezando desde o primeiro minuto para que você não sinta mais estas dores…”, escreveu. “Mesmo sua família sendo uma rede de apoio maravilhosa, você sabe que pode contar com a gente”.

De acordo com a equipe da jornalista, ela precisou passar por uma cirurgia e já está se recuperando. "Ao retornar do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, Nathalia Santos sofreu juntamente a seu esposo uma tentativa de assalto, os dois estavam dentro de um táxi que foi alvejado por dois tiros, um deles infelizmente atingiu Nathalia no quadril, que precisou passar por cirurgia e, no intuito de tranquilizar a todos, informamos que o procedimento foi um sucesso. Nathalia está bem emocionalmente e, fisicamente, ainda com algumas dores — tudo dentro do previsto", diz a nota divulgada nas redes sociais nesta quarta-feira (14).

Nathalia também comentou sobre o susto: "Tive medo do que poderia acontecer comigo, como mãe, pensamos sempre nos nossos filhos em primeiro lugar, mas, graças a Deus, fui socorrida rapidamente e muito bem acolhida por toda a minha família, amigos e equipe", completou.