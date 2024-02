Nathalia Santos passa por cirurgia após ser baleada em tentativa de assalto - Reprodução/Instagram

Nathalia Santos passa por cirurgia após ser baleada em tentativa de assaltoReprodução/Instagram

Publicado 14/02/2024 18:45 | Atualizado 14/02/2024 18:49

A jornalista Nathalia Santos, de 31 anos, foi baleada durante uma tentativa de assalto ao deixar a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na madrugada da última segunda-feira (12). De acordo com a equipe da jornalista, que ficou conhecida como comentarista do programa Esquenta!, da TV Globo, ela precisou passar por uma cirurgia.

"Ao retornar do Sambódromo da Marquês de Sapucaí, Nathalia Santos sofreu juntamente a seu esposo uma tentativa de assalto, os dois estavam dentro de um táxi que foi alvejado por dois tiros, um deles infelizmente atingiu Nathalia no quadril, que precisou passar por cirurgia e, no intuito de tranquilizar a todos, informamos que o procedimento foi um sucesso. Nathalia está bem emocionalmente e, fisicamente, ainda com algumas dores — tudo dentro do previsto", diz a nota divulgada nesta quarta-feira (14).

Nathalia está se recuperando do susto comentou sobre comentou sobre o caso: "Tive medo do que poderia acontecer comigo, como mãe, pensamos sempre nos nossos filhos em primeiro lugar, mas, graças a Deus, fui socorrida rapidamente e muito bem acolhida por toda a minha família, amigos e equipe".

A jornalista, que fez parte do programa comandado por Regina Casé entre 2013 e 2016, falava sobre questões sociais e suas perspectivas como deficiente visual no programa. Além disso, Nathalia também atuou como assistente de direção da novela “Todas as Flores”, do Globoplay.