Renata Heilborn curte Carnaval com suposto novo affair após polêmica - Foto: Reprodução

Renata Heilborn curte Carnaval com suposto novo affair após polêmica Foto: Reprodução

Publicado 15/02/2024 10:47

Após o conturbado término de seu relacionamento com o repórter Marcelo Courrege, Renata Heilborn parece ter seguido em frente. Flagrada ao lado do ator Leonardo Bittencourt durante o Carnaval, a ex-funcionária da Globo mostrou que não se abalou com o novo namoro de seu ex-marido com Carol Barcellos.



Após expor publicamente a traição de Courrege em suas redes sociais, Renata foi vista aproveitando a folia ao lado de Leonardo Bittencourt. O ator é conhecido por seu papel no filme "A Menina que Matou os Pais". No Instagram, ele compartilhou uma série de fotos do Carnaval, onde Renata aparece ao seu lado.



A legenda "sim pra tudo" foi adicionada pelo ator, enquanto Renata republicou as fotos em seu perfil, acrescentando: "mil vezes sim". Tudo indica que ambas as frases são complementos de uma piada interna entre os famosos, que estariam vivendo um suposto romance.



Após os desfiles das escolas de samba, Renata continuou em companhia do artista e foi vista em um bar ao lado de Bittencourt. Em suas redes sociais, o ator compartilhou uma foto com a ex-repórter utilizando a hashtag "#TeamHeilborn". Assim, apoiando a famosa em meio à polêmica.