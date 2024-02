A Fazenda 15 - Foto: Reprodução

A Fazenda 15Foto: Reprodução

Publicado 15/02/2024 09:20 | Atualizado 15/02/2024 10:06

A Fazenda 15 terminou faz tempo, mas as tretas e barracos ainda ecoam na web. Isso porque a maioria dos ex-participantes do reality show ainda mantêm contato, mesmo com o fim do confinamento. Como não é novidade, a conexão entre eles rende várias polêmicas, mas uma peoa em específico não quis se misturar com o grupo e a coluna apurou!



Os ex-participantes do reality rural da TV Record possuem um grupo secreto no WhatsApp, lá constam nomes como Caríucha, Simione, Jaqueline e muitos outros. Neste espaço eles relembram momentos marcantes da competição e como anda a vida pós-reality. No entanto, uma participante ficou de fora desse círculo social por livre e espontânea vontade.



A coluna Daniel Nascimento descobriu com exclusividade que a excluída é ninguém menos que Nadja Pessoa, que deixou claro que não manteria amigos após sair do confinamento. Conhecida por participar de inúmeros reality shows, causando polêmica e, segundo alguns participantes, “caçando brigas” para render VT, a influenciadora manteve a promessa.



Segundo fontes próximas à coluna, Nadja chegou a ser adicionada ao grupo, porém optou por sair antes mesmo de ele estar completo. Além disso, os ex-participantes teriam deixado claro que agora a influencer não pode pedir para voltar, afirmando que não estão mais em um jogo e sim na vida real. Apesar de manter certa distância dos ex-colegas de confinamento, ela segue ativa nas redes sociais.