Virginia Fonseca é a nova contratada do SBTReprodução/Instagram

Publicado 15/02/2024 18:33 | Atualizado 15/02/2024 18:36

O SBT liberou nesta quinta-feira (15) a primeira chamada do "Sabadou", novo programa de Virginia Fonseca. O trecho do piloto repercutiu nas redes sociais e não agradou os internautas.

No vídeo, a empresária aparece com roteiro do episódio piloto em mãos e assinando o contrato com a emissora ao lado de Patrícia Abravanel. "Está chegando o Sabadou com Virginia", declarou a influencer. Confira:

Apesar de apenas poucos segundos da atração ter sido divulgada, a chamada repercutiu na web e gerou críticas. "O flop disso vai ser tão grande", afirmou um internauta. "Tá uma bomba esse SBT", disse outro. "SBT investindo em apresentadores do mundo das 'bolhas'. Será que se sustenta?", comentou um terceiro. "Esse piloto ficou bom não hein (risos), espero que melhore", declarou mais um.

O trecho também foi comparado ao programa "Casa Kalimann", apresentado por Rafa Kalimann no Globoplay e que foi detonado na web. "A Globo tinha a Rafa e o SBT tem Virginia", brincou um. "Vai ser tão sucesso quanto a Casa Kalimann", disse outro.

Vale lembrar que o programa 'Sabadou com Virginia' estava planejado para competir com o “Altas Horas”, comandado por Serginho Groismann, porém, os pilotos entregues não agradaram a direção da emissora, adiando mais uma vez o projeto.

O projeto vem enfrentando uma série de adiamentos. Previsto inicialmente para fevereiro, depois março, agora a estreia está programada para abril. Além disso, existe a possibilidade de um novo adiamento devido à gravidez de Virginia, cujo parto está previsto para outubro.