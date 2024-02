Após ser inocentado de acusações, Douglas Sampaio desabafa: ?Me falta justiça? - Foto: Reprodução

Publicado 15/02/2024 15:11 | Atualizado 15/02/2024 15:43

O ator Douglas Sampaio, inocentado das acusações de agressão feitas por Jeniffer Oliveira, voltou a comentar sobre o assunto nas redes sociais. Após revelar que ainda não recebeu indenização da atriz e pedir ajuda para encontrá-la, agora ele desabafou sobre tudo que passou no período da denúncia da ex-namorada.



Em seu perfil no Instagram, o famoso abriu seu coração: “São alguns anos onde eu acabei me prejudicando por conta de falsas denúncias, de se aproveitar de uma lei, que é a Maria da Penha pra que se ganhe o holofote, ganhe engajamento, que ganhe evidência, enfim…”, começou Douglas Sampaio.



O famoso relembrou um suposto caso anterior envolvendo Rayane Morais. Na época, ele foi inocentado e, anos depois, acusado novamente por Jeniffer Oliveira. Mais uma vez a Justiça o declarou inocente. Porém, o artista sofreu as consequências da “falsa denúncia”, como o mesmo relata.



“Jeniffer me acusou de agressão dentro da casa do Coco Mambo e eu lembro que nessa noite [...] acho que um circo tava sendo armado pra mim”, recordou ele. O famoso conta que ela o beliscou diversas vezes, subiu na mesa e manteve um comportamento estranho. “Talvez pra tentar me tirar do sério, por eu ter essa fama de ser explosivo”, refletiu.



“É muito difícil você tá certo e as pessoas não te ouvirem. É muito difícil você querer justiça e as pessoas não te darem a oportunidade [...] Eu saí no "Jornal Hoje" [jornalístico da TV Globo] como um agressor, como se eu tivesse dado pontapés e feito tudo”, afirmou. “Eu estava sendo ameaçado de morte”, revelou ele, visivelmente abalado ao lembrar das inúmeras ameaças que recebeu de populares.



“Essa inverdade foi espalhada de uma forma maldosa no qual eu passei períodos da minha vida louco tentando me encontrar, tentei me matar. Me afundei em drogas depois, é duro falar, é duro falar, mas é necessário pra que se entenda até que ponto uma mentira pode prejudicar alguém”, enfatizou o ator, que agora faz parte da série “DNA do Crime” na Netflix.