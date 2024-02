Melody - Reprodução/Instagram

Publicado 15/02/2024 12:08

Durante o Carnaval em Belém, uma confusão entre foliões acabou resultando em um incidente envolvendo a cantora Melody e sua equipe. A famosa e sua produção foram atingidos pelo spray de pimenta utilizado por seguranças para conter a briga. O ocorrido aconteceu na madrugada desta quarta-feira (14).

Um vídeo do incidente rapidamente se espalhou pelas redes sociais, mostrando Melody e sua equipe sofrendo com os efeitos do spray de pimenta. Como consequência, o desfile do trio foi encerrado antes do previsto, já que a cantora e seus dançarinos se encontravam em situação delicada.

“Após 2 horas e 20 minutos de show no trio elétrico, aconteceu uma pequena confusão com o público embaixo do trio, no qual seguranças jogaram muito gás de pimenta para dispersar o público. Porém, atingiu Melody e sua equipe, que passaram muito mal”, revelou nota dos assessores da artista.

“Mas [a cantora e sua produção] foram imediatamente atendidas pela equipe médica e levadas ao pronto socorro. Ela e sua equipe passam bem”, garantiu o texto. O incidente deixou fãs de Melody preocupados: “A pimenta melhorou?”, perguntou um internauta. “O efeito dura no máximo 24h em pessoas normais”, respondeu outro.