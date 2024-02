Pedro Sampaio passa mal em maratona de shows do Carnaval - Reprodução/Instagram

Publicado 15/02/2024 15:32 | Atualizado 15/02/2024 15:38

Pedro Sampaio revelou na última quarta-feira (14), que ficou doente em meio a sua maratona de shows de Carnaval e precisou de atendimento médico. O artista se apresentava em Olinda, no Pernambuco, quando começou a passar mal no palco.

"Ontem eu acordei mal, tive um quadro de intoxicação alimentar e consequentemente perdi muito líquido. Comecei a me sentir sem energia e muito cansado, eu precisava me recuperar logo porque tinha 2 shows no dia (Olinda e Aracati)", explicou nos Stories do Instagram.

Em vídeo, o artista aparece comendo uma maçã no meio do show enquanto o balé dançava. "Minha equipe agiu rápido e fomos para o 1º show, foi difícil, mas entregamos! O principal era o público não perceber nada", afirmou.

Em seguida, Pedro aparece recebendo atendimento médico antes de embarcar para o segundo show do dia, em Aracati, Ceará. "Depois do 1º show eu desabei. Perdi muita energia e voltei a me sentir mal, agora era mais difícil a recuperação para o segundo show mas desistir não era uma opção", relatou. "Vim dormindo no jato até Aracati, rezando para melhorar logo".

O artista conseguiu realizar a apresentação e comemorou. "Eu não sei explicar o que acontece, só sei que é mágico. No fim, deu tudo certo. Vou sempre me entregar de corpo e alma", completou.

