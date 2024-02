Kayky Brito mostra evolução na fisioterapia - Reprodução/Instagram

Kayky Brito mostra evolução na fisioterapiaReprodução/Instagram

Publicado 15/02/2024 16:16 | Atualizado 15/02/2024 16:20

Kayky Brito usou as redes sociais nesta quinta-feira (15) para compartilhar seu processo de recuperação. O ator sofreu um grave atropelamento em setembro do ano passado, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

O artista está atualmente em fase de reabilitação e mostrou para os fãs detalhes de uma das sessões de fisioterapia e acupuntura. Em seu perfil no Instagram, Kayky mostrou registros do braço direito para falar da evolução do tratamento.

No início da sessão, é possível ouvir o profissional de saúde pedindo para que Kayky tentasse virar o punho até onde conseguisse. Já no final vire o punho até onde consegue. Ao finalizar a consulta, o artista já conseguia rodar o punho com mais facilidade.

Kayky Brito na fisioterapia Reprodução/Instagram

"A recuperação física e mental venço no dia a dia", comemorou ele na legenda da publicação feita nos Stories.



Kayky Brito na fisioterapia Reprodução/Instagram