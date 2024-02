Thaeme Mariôto revela ter perdido bebê - Reprodução/Instagram

Thaeme Mariôto revela ter perdido bebêReprodução/Instagram

Publicado 15/02/2024 16:45

Thaeme Mariôto usou as redes sociais nesta quinta-feira (15) para contar para os fãs um momento delicado que passou no início do ano. A artista, que é mãe de Liz, de 4 anos, e Ivy, de 2, frutos de seu relacionamento com Fábio Elias, revelou que sofreu um aborto espontâneo pela quinta vez.

Em clima de TBT, a artista publicou uma foto de quando estava à espera da primogênita e falou sobre a perda recente do bebê, uma gestação que não havia sido planejada. "Sabe que eu não contei isso pra vocês ainda, mas no início desse ano tive uma nova perda gestacional. O bebê não havia sido planejado, mas simplesmente aconteceu (tomando anticoncepcional - mas esqueci 2 dias)", contou no Instagram.

"No início levei um belo de um susto, até porque o 'recado' veio em um sonho, mas fiquei imensamente feliz e imensamente insegura, tendo em vista que já tinha perdido 4 bebês e dessa vez não havia me preparado com vitaminas, pré-natal, essas coisas todas. Mas entreguei nas mãos de Deus, que tudo sabe. E Ele, depois de alguns dias, levou meu novo anjo pra pertinho dEle pra se reunir com seus irmãos lá no céu", disse Thaeme.

"Doeu? Doeu muito! Mas eu sei que Ele cuida da minha vida em todos os detalhes e aceito a sua vontade! Se vou querer outro? Querer até queria, porém essa vida de estrada é tão complicada pra conciliar, que possivelmente já tenhamos sim encerrado a fábrica... Agora se for da vontade de Deus, receberei com maior amor do mundo!", completou a artista.