Luan Estilizado se pronuncia após briga com foliãoReprodução/Instagram

Publicado 15/02/2024 19:34

O cantor Luan Estilizado publicou um vídeo nas redes sociais nesta quinta-feira (15) para se pronunciar a respeito de uma briga que se envolveu no Carnaval. O artista se envolveu na confusão durante show de Carnaval que realizou no último sábado (10), em Coremas, na Paraíba.

"Eu não queria trazer esse assunto aqui à tona, mas dentro de toda a repercussão do vídeo que vocês viram aí, eu acho que vocês merecem uma explicação... O que aconteceu em Coremas foi muito chato", iniciou.

"Quando eu subi no palco, tinha uma pessoa na plateia fazendo sinal negativo pra mim. Eu levei na esportiva, toquei uma música, duas, três, e ele continuou me esculhambando lá, eu não sei por qual motivo, e eu ignorei essa pessoa, fiquei ignorando. E quando passou uns 40 minutos de show, essa pessoa levantou os dois dedos para mim e xingou a minha mãe, foi aí que chegou o meu limite, acho que tudo na vida tem limite", relatou o cantor.

De acordo com o artista, o ataque contra sua família o incomodou e por isso Luan o chamou para a briga no vídeo que viralizou nas redes sociais. "Ele desonrou minha família, desonrou minha mãe que não está nem aqui para se defender mais, que Deus a tenha, e eu não me aguentei", explicou.

"Eu queria pedir desculpas a todos vocês de Coremas por terem assistido aquela cena. Mais uma vez, desculpa a todos os meus fãs, mas ninguém tem sangue de barata. Eu queria pedir desculpas até a pessoa que eu falei aquilo lá, e que ele também possa refletir que com mãe não se brinca não, com mãe de ninguém e com a família de ninguém", afirmou.

"Mil desculpas a vocês, estou aqui muito envergonhado pela cena que aconteceu, eu passei esses shows do Carnaval parecendo basicamente um robô. Quem me conhece sabe do meu coração, eu chegava em cada cidade com uma vergonha por tudo que aconteceu, principalmente com vergonha da minha família e dos meus fãs e que Deus abençoe para que meu filho nunca veja esse vídeo, que ele não assista isso, porque eu não sou aquilo não", completou.