Publicado 19/02/2025 16:31

Rio - Após 12 anos de casa, a apresentadora Bárbara Coelho está de saída do Grupo Globo. De acordo com informações do "Portal Leo Dias", a jornalista teria ficado insatisfeita com mudanças na estrutura da parte de esportes da emissora.

O motivo principal é a troca de programação. Bárbara deixa o "Esporte Espetacular", exibido nas manhãs de domingo, para integrar um novo programa do sportv nas noites de domingo ao lado de Denílson, recém-contratado, e André Rizek.

Bárbara Coelho apresenta o "Esporte Espetacular" Divulgação/Globo

Em meio a isso, segundo a publicação, circula nos bastidores uma possível negociação com a "Cazé TV", emissora pro streaming idealizada pelo influenciador Casimiro Miguel em parceria com a LiveMode.

O "Esporte Espetacular" deve ser comandado pela dupla formada por Karine Alves e Fernando Fernandes.