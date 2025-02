Otávio é volante do Atlético-MG - Pedro Souza / Atletico

Publicado 19/02/2025 16:29

Rio - Na tarde desta quarta-feira (19), o Fluminense anunciou a contratação do volante Otávio, ex-Atlético-MG. Ele esteve no CT Carlos Castilho para a realizar exames médicos e firmou vínculo válido até dezembro de 2027.

"O Fluminense FC concluiu a contratação do volante Otávio, que estava no Atlético-MG. O atleta esteve no CT Carlos Castilho para a realização de exames médicos e assinatura do contrato até dezembro de 2027. O jogador já está à disposição da comissão técnica do Flu para a sequência da temporada", diz a nota do clube no "X" (antigo twitter).

Contratado em 2022, Otávio perdeu espaço do Atlético-MG nesta temporada. Antes do clube de Belo Horizonte, o volante passou pelo Athletico-PR e pelo Bordeaux, da França. Por meio das redes sociais, o Galo também confirmou a negociação e se despediu do jogador.

"Obrigado, Otávio! Após três temporadas representando as nossas cores, o volante se transfere de forma definitiva para o Fluminense. Pelo Clube, o atleta conquistou a Supercopa do Brasil, três Estaduais e escreveu uma história de entrega, profissionalismo e comprometimento! Sucesso na sequência da carreira, Otávio!", escreveu o Galo.

Quase uma hora depois, o Fluminense anunciou a contratação do centroavante Everaldo, ex-Bahia . O atacante assinou contrato válido até o fim de 2027.

Além da dupla, o Tricolor já anunciou: o goleiro Marcelo Pitaluga; o lateral-esquerdo Renê; o zagueiro Juan Freytes; o volante Hércules; e os atacantes Canobbio, Paulo Baya e Joaquín Lavega.