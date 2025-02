Everaldo em jogo do Bahia - Rafael Rodrigues/EC Bahia

Publicado 19/02/2025 17:29

Rio - O Fluminense oficializou a contração de Everaldo, centroavante que estava no Bahia, nesta quarta-feira (19). O jogador realizou exames médicos no CT Carlos Castilho e assinou vínculo válido até dezembro de 2026.

"O Fluminense FC e o E.C. Bahia comunicam que acertaram a transferência do atacante Everaldo. O atleta esteve no CT Carlos Castilho para a realização de exames médicos e assinatura do contrato até dezembro de 2026. O jogador já está à disposição da comissão técnica para a sequência da temporada", escreveu o Tricolor Carioca, no "X" (antigo twitter).

O Flu fez o anúncio quase uma hora depois de confirmar a chegada de Otávio . O volante estava no Atlético-MG e assinou contrato com o clube das Laranjeiras válido até dezembro de 2027.

Reforço para o ataque

Everaldo se destacou com a camisa do Bahia nas duas últimas temporadas, mas perdeu espaço neste ano com o bom momento de Lucho Rodríguez e a chegada de William José.

Com a contratação, o Fluminense reforça uma posição que estava carente. Após a saída de Kauã Elias, o técnico Mano Menezes só contava com Germán Cano e Lelê na função de centroavante.

Revelado pelo Grêmio, Everaldo foi emprestado para outros clubes menores do Brasil antes de seguir para o exterior, onde atuou na Arábia Saudita, no México e no Japão. Em 2023, chegou ao Bahia, onde já coleciona 34 gols em 124 jogos.

Mercado do Flu

Nesta janela de transferências, o Tricolor trouxe: o goleiro Marcelo Pitaluga; o lateral-esquerdo Renê; o zagueiro Juan Freytes; os volantes Hércules e Otávio; e os atacantes Canobbio, Paulo Baya e Joaquín Lavega.