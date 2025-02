Joaquín Lavega é um dos reforços do Fluminense para a temporada - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Joaquín Lavega é um dos reforços do Fluminense para a temporadaMarcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 19/02/2025 20:22

Rio - Joaquín Lavega desembarcou no Rio de Janeiro nesta quarta-feira, 19, para se apresentar ao Fluminense . O atacante estava com a seleção uruguaia no Sul-Americano sub-20, na Venezuela, que terminou no último fim de semana.

"Muito feliz, muito feliz de chegar. Pronto para estar com o clube. (Sobre a estreia) Tenho muitas esperanças, vou disputar tudo com essa camisa", disse Lavega, ao "BTB Sports".

O planejamento do Tricolor é de que o jovem de 20 anos comece os treinamentos no final desta semana. Uma presença na relação do duelo com o Bangu no domingo (23) é incerta. A tendência é de que ele esteja disponível para enfrentar o Águia de Marabá, pela Copa do Brasil, na quarta-feira (26).

Lavega está registrado no BID da CBF desde janeiro. O contrato do jogador com o Fluminense é válido até o fim de 2029.

Nas primeiras semanas do mês passado, ele aproveitou uma folga na preparação da Celeste e veio para o Brasil resolver burocracias de documentação e ficar regularizado o quanto antes para estar à disposição de Mano Menezes quando retornasse.