Troféu da Copa do Brasil: Fluminense vai em busca do bicampeonato - Divulgação

Publicado 19/02/2025 13:28

não conseguiu a aprovação da CBF para definir o estádio da partida.



Apesar de dois estádios em Marabá, o Águia não pode utilizar nenhum deles. O Zinho de Oliveira não possui a capacidade mínimia exigida para a primeira fase da Copa do Brasil, para mais de quatro mil torcedores.

Fluminense estreia na Copa do Brasil de 2025 daqui a uma semana, no dia 26, mas ainda não sabe onde vai jogar. Mandante, o Águia de Marabá, do Pará, não conseguiu a aprovação da CBF para definir o estádio da partida.

Já o recém-inaugurado Estádio Asdrúbal Bentes foi vetado pela prefeitura paraense porque não possui o laudo de segurança do Corpo de Bombeiros e precisa de obras para ajustes. Além disso, precisaria que a CBF alterasse o horário do jogo para a tarde, porque não tem refletores.



Sem, alternativas em casa, o Águia escolheu o Rosenão, que fica em Parauapebas, a cerca de 2h30 de Marabá. Entretanto, a CBF vetou o pedido e não autorizou o jogo no local.



Segundo o jornalista Magno Fernandes, o clube paraense entende ter entregue todos os requisitos necessários e, por isso, não desistiu e tenta mudar a decisão. Se não conseguir, terá que escolher outro local.