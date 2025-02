Arias deu o passe para Cano abrir o placar em Fluminense x Nova Iguaçu - Lucas Merçon / Fluminense

Arias deu o passe para Cano abrir o placar em Fluminense x Nova IguaçuLucas Merçon / Fluminense

Publicado 17/02/2025 16:28

Rio - A dupla "Canarias" voltou à ativa e começou cedo os trabalhos nesta temporada. Juntos, os dois tiveram participação direta no primeiro gol da vitória do Fluminense sobre o Nova Iguaçu por 2 a 0, no último domingo (17) , pelo Campeonato Carioca.

Logo no primeiro minuto de partida, Martinelli forçou o erro do adversário perto da área. A bola sobrou para o colombiano, que escorou de cabeça para o atacante dominar e finalizar forte para o fundo das redes.

O tento encerrou um jejum de quase quatro meses da parceria - a última vez havia sido em outubro de 2024, na vitória por 1 a 0 em cima do Athletico-PR, pelo Brasileirão.

2024 atípico

O ano passado, inclusive, foi de muita timidez para a dupla. Ao todo, além do Furacão, tiveram somente mais duas participações em gol juntos - 2 a 1 para o Bahia, também pelo Brasileiro, em abril, e 4 a 0 contra o Bangu, em janeiro, pelo Carioca.

Os números são diferentes de 2022 e 2023, por exemplo. Na primeira temporada atuando lado a lado, foram dez assistências de Arias para Cano, que deu mais três para o camisa o colombiano. Já no ano do histórico título da Libertadores, o Arias serviu mais dez vezes o atacante para fazer o "LL".

Das 88 vezes que Arias participou de um gol do Fluminense, 26 foram com o Germán Cano, o que representa 29,5% do total.

Início de temporada diferente

Fato é que este começo de temporada pode significar uma maior atividade da parceria em 2025. Até o momento, Germán Cano já deixou sua marca cinco vezes em sete jogos. Jhon Arias, por sua vez, soma três assistências em cinco partidas.

Veja as últimas participações em gols da dupla "Canarias"

16/02/2024 - Fluminense 2 x 0 Nova Iguaçu



Assistência: Arias

Gol: Cano



22/10/2024 - Fluminense 1 x 0 Athletico-PR



Assistência: Arias

Gol: Cano



16/04/2024 - Bahia 2 x 1 Fluminense



Assistência: Arias

Gol: Cano



01/02/2024 - Fluminense 4 x 1 Bangu



Assistência: Cano

Gol: Arias

*Reportagem do estagiário Lucas Dantas, sob supervisão de João Alexandre Borges