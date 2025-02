Canobbio celebra primeiro gol marcado pelo Fluminense - Marcelo Gonçalves / Fluminense FC

Canobbio celebra primeiro gol marcado pelo FluminenseMarcelo Gonçalves / Fluminense FC

Publicado 17/02/2025 15:53

O gol coroou a boa atuação do camisa 17, que foi um dos melhores em campo na partida. Ele recebeu passe de Arias e arriscou de fora da área para marcar ainda na reta final da etapa inicial, dando fim a um jejum de cinco meses.

Canobbio atuou por 80 minutos no confronto e teve 37 ações com a bola. Além disso, deu um passe decisivo, acertou os dois dribles que tentou e venceu cinco duelos pelo chão. Os dados são do 'Sofascore'.

Dedicado, o atacante se destaca pela vontade dentro de campo e pela colaboração na fase defensiva da equipe, como havia adiantado em sua apresentação no Tricolor: "Corro o tempo todo, gosto de jogar sempre com humildade e sacrifício".

Com Canobbio à disposição, o próximo compromisso do Fluminense será contra o Bangu, domingo (23), às 16h (de Brasília), no Maracanã. O time comandado por Mano Menezes precisará vencer para seguir sonhando com uma vaga nas semifinais do Carioca.