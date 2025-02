Jhon Arias em jogo do Fluminense no Maracanã - Lucas Merçon/Fluminense FC

Jhon Arias em jogo do Fluminense no MaracanãLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 17/02/2025 08:15

Rio - Um dos destaques do Fluminense nos últimos anos, Jhon Arias voltou a brilhar na vitória sobre o Nova Iguaçu por 2 a 0 , neste domingo (16), no Maracanã, pela 10ª rodada da Taça Guanabara. O colombiano, que completou 200 jogos com a camisa tricolor, deu duas assistências e se firmou no papel de "cérebro" do meio-campo na ausência de Paulo Henrique Ganso.

"É um dia muito feliz para mim. Fico orgulhoso e muito grato pela oportunidade de completar 200 jogos com essa camisa tão importante e tão especial. É um dia especial na minha casa, é aniversário da minha mãe Mônica, aproveito para parabenizá-la. Ela sabe que eu a amo muito, que sou muito grato a ela e é por ela que hoje estou aqui. Pudemos coroar esse jogo com a vitória, que é muito importante para nós", disse.

Com Ganso fora de combate por causa do diagnóstico de miocardite, o técnico Mano Menezes escolheu Arias para assumir o papel de cérebro do meio-campo. E deu certo. O colombiano brilhou, por exemplo, nas vitórias sobre Vasco e Nova Iguaçu. Com as duas assistências diante da Laranja Mecânica da Baixada, o camisa 21 chegou a 88 participações diretas em gols (43 gols e 45 assistências).

Arias se tornou o octogésimo jogador na história do Fluminense a completar 200 jogos. O colombiano, de 27 anos, renovou o contrato até o meio de 2028. O jogador tem o desejo de jogar na Europa, mas o Tricolor das Laranjeiras recusou propostas do Fenerbahçe, da Turquia, Zenit, da Rússia, e Girona, da Espanha, entre dezembro e janeiro.