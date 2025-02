Mano Menezes é o técnico do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 16/02/2025 20:56 | Atualizado 16/02/2025 21:02

Rio - O Fluminense saiu "meio feliz" do Maracanã com a vitória sobre o Nova Iguaçu por 2 a 0 , neste domino (16), pela décima rodada da Taça Guanabara. É o que afirmou o técnico Mano Menezes na entrevista coletiva. Se o Tricolor tivesse feito mais um gol, poderia chegar ao G4 do Estadual.

"A gente sai feliz com a vitória, porque era um resultado que nos aproximava dos quatro que vão passar, mas a gente sai meio feliz com a outra parte, porque pensa que criou oportunidades para fazer (mais gols na partida). Já criou no primeiro tempo, na minha opinião. Depois do 1 a 0, tivemos três oportunidades de ouro para fazer o segundo. Foi fazer no final, mas poderia ter feito antes. No segundo tempo também podia ter feito. Insistimos no intervalo sobre isso", disse Mano.

"Penso que exageramos um pouco na retenção de bola até sofremos algumas altas em bem violentas, porque demos a chance da marcação chegar mais dura. Escolhemos errado o último passe, a finalização final, a escolha final. Chutamos no travessão, goleiro fez uma defesa bonita, Cano perdeu um gol em que a bola veio boa para chutar, mas subiu um pouquinho. Estivemos lá para fazer, queríamos fazer, mas só conseguimos fazer 2 a 0. Por isso que a gente sai meio felize", completou.

O treinador também falou sobre jogar no calor do Rio de Janeiro às 16h. Mano explicou como trabalha esse cenário com o grupo e revelou que precisou tirar Hércules, pelo desgaste, e Riquelme Felipe, que chegou a vomitar no intervalo.



"É terrível jogar com esse calor. Infelizmente quase todos os estados estão passando por isso. A gente, num jogo de 16h, precisou saber levar bem a primeira parte, trabalhamos isso com os jogadores em termos de conscientização. Para quando ir fazer um ataque forte, mas sabendo que não iria toda hora. Tinha que dosar isso um pouco. Acho que a equipe foi bem, porque trabalhou mais curto a bola. Isso a manteve mais inteira", afirmou Mano.

"Hércules já estava um pouco desgastado, fez sinal para gente. Saiu um pouquinho no intervalo com essa condição. Riquelme vomitou na beira do campo quando estava voltando. Eu até fiquei na dúvida de levá-lo ou não. E ele quis, é sempre muito difícil tirar um jogador que diz estar bem. Eu estava quase propenso a não colocá-lo de volta para protegê-lo", prosseguiu.

O Fluminense volta a campo no próximo domingo, às 18h30, para enfrentar o Bangu no Maracanã. Este será o jogo que encerra a Taça Guanabara 2025. Dessa forma, o Tricolor já saberá do que precisa para avançar à semifinal.

"É sempre uma faca de dois gumes. Pode aumentar a pressão entrar em campo sabendo que precisaremos fazer isso ou aquilo. O adversário não vai dar o mesmo espaço de campo que o Nova Iguaçu nos deu. Espaço porque tentou jogar, tem qualidade para jogar. (O Bangu) Provavelmente vai estar com uma linha mais baixa. Temos que ter calma, vamos ter que ter outras soluções", destacou Mano Menezes.

"Em cima disso que vamos trabalhar a semana. Temos que esquecer todo o lado, fazer bem a nossa parte. Temos uma semana inteira para fazer. Vamos fazer para que os jogadores estejam inteiros e fortes para termos um grande jogo. O primeiro é construir uma vitória. Depois, tentar estender o placar que talvez seja necessário", concluiu.