Jhon Arias em jogo do Fluminense no Maracanã - Lucas Merçon/Fluminense FC

Jhon Arias em jogo do Fluminense no MaracanãLucas Merçon/Fluminense FC

Publicado 16/02/2025 19:46

"Acho que é um processo natural, a gente vem trabalhando muito. Aos poucos vamos encaminhando o time que queremos ter. Hoje, com um pouco mais de treino e entrosamento, estamos encontrando um pouco mais o estilo que quer o professor, o estilo que queremos adotar para 2025". A gente sabe que ainda tem muito por dar, o torcedor espera muito da gente. Estamos trabalhando, focados, o mais humildes possível. O ano passado foi uma grande lição para nós, para voltar a ter os pés no chão e continuar trabalhando", disse Jhon Arias.