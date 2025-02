Flávio Oliveira já treinou com jogadores do Flu - Reprodução / Marina Garcia/FFC

Flávio Oliveira já treinou com jogadores do FluReprodução / Marina Garcia/FFC

Publicado 15/02/2025 19:10

O Fluminense oficializou a contratação do preparador físico Flávio Oliveira, na tarde deste sábado (15). O profissional, com currículo de experiência em grandes clubes do futebol brasileiro, como Internacional, Corinthians e Grêmio já se apresentou à comissão técnica tricolor. , na tarde deste sábado (15). O profissional, com currículo de experiência em grandes clubes do futebol brasileiro, como Internacional, Corinthians e Grêmio já se apresentou à comissão técnica tricolor.

Flávio Oliveira trabalhava no Mirassol como coordenador de performance e participou da campanha que garantiu ao time do interior paulista o acesso à Série A do Brasileirão. Agora, ele integra a equipe do Fluminense, assumindo o cargo de coordenador da preparação física.

"Estou muito feliz, muito contente pela oportunidade de trabalhar em mais um gigante mundial do futebol. A recepção foi ótima, todo mundo muito solicito, os departamentos integrados. Foi só o primeiro dia, então ainda tem muita coisa para avaliar. Foi fazer o meu melhor pelo Fluminense. Tem muitos atletas aqui com quem eu já trabalhei, então fico bem à vontade, me sentindo em casa e muito feliz", disse Flávio.

No Tricolor, Flávio reencontrará Mano Menezes, ambos trabalharam juntos no Internacional, em 2022.