Otávio em treino do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético-MG

Otávio em treino do Atlético-MGPedro Souza / Atlético-MG

Publicado 14/02/2025 07:00 | Atualizado 14/02/2025 07:56

Rio - O volante Otávio, de 30 anos, está perto de deixar o Atlético-MG rumo ao Fluminense. Porém, um dos principais jogadores do clube mineiro é contra a operação. Na última quarta-feira, o atacante Hulk, de 38 anos, defendeu a permanência do jogador no Galo.

"Para te falar a verdade, eu espero que ele não vá. Não sei como está o andamento das negociações, mas o Otávio não é só um grande jogador. Ele é um grande atleta. Ele é um grande ser humano e exemplo para os mais jovens. Quando se tem um jogador assim, tem que se fazer de tudo para não abrir mão e para não perder, porque são jogadores que são referência e exemplo. Aquele que chega no treino e dá o seu melhor, que quando acaba o treino faz algo além para melhorar. Eu, particularmente, não abriria mão de um jogador assim", disse o atacante.

Fluminense e Atlético-MG tem acordo encaminhado pelo volante. Otávio está no Galo desde 2022, mas perdeu espaço no começo da atual temporada. Ele entrou em campo em apenas três partidas. O volante tem contrato com o clube mineiro até o fim de 2026.

Além de um volante, o Fluminense busca a contratação de um atacante. Até o momento, o Tricolor anunciou o goleiro Marcelo Pitaluga, o lateral-esquerdo Renê, o zagueiro Juan Freytes, o volante Hércules e os atacantes Canobbio, Paulo Baya e Joaquín Lavega.