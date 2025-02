Otávio em treino do Atlético-MG - Pedro Souza / Atlético-MG

Publicado 13/02/2025 12:30

Minas Gerais - Relacionado para a vitória do Atlético-MG sobre o Itabirito por 3 a 0, na última quarta-feira, o volante Otávio, de 30 anos, ficou no banco de reservas na partida que foi realizada no Mineirão. Após o confronto, o jogador confirmou que está negociando com o Fluminense.

"Sem dúvida, não posso falar que não. Estaria sendo hipócrita. Tem o interesse. Sobre como a negociação está andando, isso é com os dirigentes e empresários. Fico no aguardo. Deus tem os propósitos e as coisas vão andar de acordo com a vontade dele", afirmou após a partida.

Fluminense e Atlético-MG tem acordo encaminhado pelo volante. Otávio está no Galo desde 2022, mas perdeu espaço no começo da atual temporada. Ele entrou em campo em apenas três partidas. O volante tem contrato com o clube mineiro até o fim de 2026.

"Tem coisas que não competem a mim falar, acho que é o clube, os profissionais que estão à frente. Tenho contrato, tenho de cumprir. O que vai acontecer na frente, quem tem de decidir é o clube, meus agentes. Não tenho nada a declarar sobre ficar ou ir embora", concluiu.