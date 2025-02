Murilo Fleck assina com o Fluminense por empréstimo - Leonardo Brasil/Fluminense FC

Publicado 12/02/2025 23:56

Rio - Nesta quarta-feira (12), o Fluminense anunciou a contratação por empréstimo do goleiro Murilo Fleck, de apenas 18 anos, para o time sub-20. Ele pertence ao Hercílio Luz, de Santa Catarina, e firmou vínculo com o Tricolor válido até janeiro de 2026.

"A sensação de chegar no clube que eu tanto almejava é muito gratificante. É inacreditável olhar o garoto que começou a jogar bola com sete anos no interior do Rio Grande do Sul e ver onde ele chegou. Agora é seguir com cabeça boa e resiliência para conquistar meu espaço aqui e colher frutos lá na frente", disse o goleiro, ao site do Flu.

Murilo é natural de Igrejinha, interior do Rio Grande do Sul. Ele despertou o interesse do Fluminense com as atuações no Hercílio Luz.

Mesmo em uma categoria acima de sua idade, o goleiro se destacou com a camisa do time de Santa Catarina. Murilo já iniciou os trabalhos no CT Vale das Laranjeiras, em Xerém.