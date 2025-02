Mano Menezes em treino do Flu - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 12/02/2025 07:30 | Atualizado 12/02/2025 07:45

Rio - O Fluminense retomou as atividades após dois dias de folga. Com a semana livre para trabalhar, o técnico Mano Menezes terá a oportunidade de realizar os últimos ajustes antes dos jogos contra o Nova Iguaçu e Bangu, valendo a sobrevivência no Carioca.

Os jogadores se reapresentaram nesta última terça-feira (11), no CT Carlos Castilho. O Fluminense busca aproveitar a semana livre para recuperar o zagueiro Thiago Silva, que deixou o clássico com o Flamengo, sábado (8), com dores no tornozelo esquerdo.

Em nono lugar com 11 pontos, o Fluminense está dois pontos atrás da zona de classificação para a semifinal do Carioca. Desde a mudança do formato do estadual em 2021, o Tricolor esteve presente na fase final em todas as edições e chegou à final em três vezes — e conquistou dois títulos.

Assim como o Fluminense, o Nova Iguaçu também briga por vaga na semifinal. Finalista no ano passado, a Laranja Mecânica da Baixada ocupa o quinto lugar, com 13 pontos. Por fim, o Tricolor encerra a participação na Taça Guanabara contra o Bangu, lanterna com quatro.

O Fluminense enfrenta o Nova Iguaçu no próximo domingo (16), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 10ª rodada da Taça Guanabara.