Roberto Firmino defende o Al-Ahli - Reprodução / Redes Sociais

Roberto Firmino defende o Al-AhliReprodução / Redes Sociais

Publicado 11/02/2025 20:23

Fluminense fez consulta pelo atacante Roberto Firmino, de 33 anos, que defende o Al-Ahli, da Arábia Saudita. O Tricolor das Laranjeiras procurou o estafe do jogador, mas recebeu um retorno negativo. O atacante deseja permanecer na equipe do Oriente Médico. A informação é do "ge".

Além do Fluminense, outros clubes consultaram os representantes do atacante nesta janela de transferências. Todos tiveram a mesma resposta: o jogador quer permanecer na Arábia Saudita.

Roberto Firmino tem contrato com o Al-Ahli até junho de 2026 e pensa em retornar a Europa, caso não cumpra o vínculo até o final.



Segundo o "UOL", ele recebe aproximadamente 22 milhões de euros por ano (R$ 117 milhões) no Al-Ahli, valor que torna sua contratação inviável para o Fluminense. Em 2023, o atacante foi o terceiro jogador brasileiro mais bem pago do mundo, ficando atrás apenas de Neymar e Oscar.