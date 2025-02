Kauã Elias marca para o Fluminense em jogo do Campeonato Carioca - Lucas Merçon/FFC

Publicado 10/02/2025 17:41

Rio - Na tarde desta segunda-feira (10), o Fluminense anunciou que concluiu a transferência de Kauã Elias para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O Tricolor não revelou valores da negociação, mas informou que segue com 10% dos direitos do atacante. Por meio das redes sociais, o clube também se despediu do Moleque de Xerém.

Kauã Elias chegou ao clube em 2016, quando tinha apenas 11 anos de idade. Em 2022, durante excursão do time Sub-16 pela Europa, o centroavante se destacou ao marcar 16 gols em 16 jogos. Em 2023, estreou pelo time profissional contra o The Strongest-BOL na Libertadores. Na ocasião, se tornou o atleta mais novo a defender o Fluminense na competição continental. No ano passado, se tornou peça importante para a arrancada da equipe no Brasileiro. O Moleque de Xerém soma 47 jogos e oito gols pela equipe profissional do Tricolor.



O Fluminense FC concluiu a transferência do atacante Kauã Elias para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. O clube segue com 10% dos direitos do atleta. Pelo Tricolor, o #MlkDeXerém foi campeão da Conmebol Libertadores 2023 e da Conmebol Recopa 2024. O clube agradece toda a dedicação… pic.twitter.com/h6aR8tDssr — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 10, 2025

Shakhtar confirmou a contratação do atacante no último sábado (8) . Embora o Flu não tenha divulgado valores, a venda aconteceu por 17 milhões de euros fixos (R$ 101,3 milhões) e mais 2 milhões de euros em bônus (quase R$ 12 milhões).

Kauã Elias foi anunciado pelo Shakhtar Donetsk, da Ucrânia Divulgação / Shakhtar Donetsk

Nos últimos dias, Kauã se despediu de familiares e amigos e viajou para realizar exames médicos e assinar contrato. O vínculo com os ucranianos é válido por cinco temporadas.