Guga no clássico entre Flamengo e FluminenseMarcelo Gonçalves/FFC

Publicado 09/02/2025 15:28

dores de Thiago Silva, que precisou ser substituído no intervalo após sentir o pé esquerdo. Rio - O gramado do Maracanã foi alvo de críticas pelo lado do Fluminense após o empate em 0 a 0 com o Flamengo, no último sábado (8), no Maracanã. Após a partida, o lateral-direito Guga culpou o campo do estádio pelas

"O campo está muito duro, todo mundo, dos dois times, saiu falando. A bola fica viva, a bola não é das melhores, e deixa o jogo difícil de se jogar. O Thiago Silva sentiu dores no pé por causa do campo. A gente vem falando isso há tempos e tem que ver quem é o responsável para tomar uma atitude e mudar isso. Somos cobrados todos os dias para apresentar um bom futebol, mas fica difícil assim. Não é querendo botar a culpa em outra coisa, mas tem que o ver o que tem ser feito para mudar", disse o lateral.

Além de Guga, o técnico Mano Menezes também relacionou a saída de Thiago Silva ao estado do gramado.

"Do Thiago Silva ainda não temos (informações). O gramado está muito duro, todos os jogadores de um modo geral estão reclamando muito que o gramado está duro. O pessoal aí que cuida explicou que no início da temporada colocaram uma resina, e essa resina faz com que os primeiros jogos sejam difíceis em termos de piso. Todo mundo saiu reclamando um pouco, talvez ele tenha também sofrido alguma coisa. Acredito que com essa característica, mas em relação ao que pode vir pela frente aí, vamos ter que fazer o nosso departamento médico fazer uma avaliação e depois nos posicionar", afirmou.

No fim do ano passado, o Maracanã foi fechado para uma reforma no gramado e não pôde ser utilizado por Flamengo e Fluminense nos primeiros jogos do Campeonato Carioca. A primeira partida de 2025 aconteceu somente na 6ª rodada, no duelo entre Flamengo e Sampaio Corrêa.

Em 2024, o Maracanã recebeu, além dos 73 jogos, sete eventos e jogos amadores, como as partidas de despedida de Adriano Imperador e o Jogo das Estrelas, e um show de grande porte.