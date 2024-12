Maracanã - Divulgação / Maracanã

MaracanãDivulgação / Maracanã

Publicado 29/12/2024 15:44 | Atualizado 29/12/2024 16:15

Rio - O Maracanã não será palco dos primeiros jogos do Campeonato Carioca. Após o Jogo das Estrelas, o gramado do estádio vai passar por uma manutenção e só retornará no fim de janeiro. Com isso, Flamengo e Fluminense terão que iniciar seus jogos do Estadual atuando em outro local.

O Rubro-Negro já confirmou uma sequência de jogos no Nordeste. O atual campeão do Carioca vai jogar contra o Boavista, em Aracaju, o Madureira, em Campina Grande, o Nova Iguaçu, em Natal, e contra o Bangu, em São Luiz. O Fluminense ainda não definiu onde irá entrar em campo, mas avalia Moça Bonita como uma possibilidade.

Em 2024, o Maracanã recebeu, além dos 73 jogos, sete eventos e jogos amadores, como as partidas de despedida de Adriano Imperador e o Jogo das Estrelas, e um show de grande porte. A administração do estádio entende que o campo fecha a temporada de 2024 em bom estado.

A data do retorno do Maracanã ainda não está confirmada, mas poderá ocorrer no próximo dia 25, na quinta rodada do Campeonato Carioca.