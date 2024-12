Lucas Piton - Matheus Lima/ Vasco

Lucas Piton Matheus Lima/ Vasco

Publicado 29/12/2024 22:20

Rio - Um dos principais destaques do Vasco em 2024, o lateral-esquerdo Lucas Piton, de 24 anos, irá encontrar um velho conhecido no ano que vem. O jogador foi promovido ao profissional por Fábio Carille, novo comandante do clube carioca, pelo Corinthians em 2019. Sua estreia foi já sem o técnico no comando do Alvinegro, mas a gratidão ficou.

"É um cara que eu conheço, que eu tenho uma imensa gratidão porque foi quem me subiu para o profissional. Então, acredito que o nosso time vai muito bem com ele", disse em entrevista ao "GE".

Lucas Piton é considerado um lateral completo que vai bem no ataque e também na cobertura defensiva. O jogador citar Carille como fundamental no seu amadurecimento no futebol.

"Ele me ensinou muito defensivamente, questão de posição corporal, de como abordar o adversário. Mas, claro, em outros aspectos também. Mas o que me marcou bastante foi isso. Ele me ensinou muito. Vejo o Carille como um cara vencedor, campeão brasileiro, tem títulos na carreira. É um cara que vai ajudar muito", concluiu.