Fábio Carille é o novo técnico do VascoRaul Baretta/ Santos FC

Publicado 29/12/2024 14:31

sofrer 82 gols em 61 partidas, o Cruz-Maltino trouxe um técnico que é conhecido pelos trabalhos com defesas pouco vazadas.

A contratação de Fábio Carille como novo técnico e os acertos com os primeiros nomes para 2025 apontam que o Vasco busca encontrar a solidez defensiva que não teve em 2024. Após sofrer 82 gols em 61 partidas, o Cruz-Maltino trouxe um técnico que é conhecido pelos trabalhos com defesas pouco vazadas.

Ao contrário do novo clube, com média de 1,34 gols sofridos por partida na temporada, Carille conseguiu 0,83 no Santos.

O número é próximo de outros dois anos em que fez um trabalho completo no Corinthians. Em 2017 teve média de 0,69 gol sofrido por jogo e, em 2019, 0,85.



"O Vasco acertou na contratação dele porque, nos dois últimos anos, sofreu muito defensivamente e o Carille tem esse poder. Eu trabalhei com ele em 2017, sei o quanto o time pode ser sólido na defesa. Fazendo um trabalho equilibrado tanto defensivamente quanto ofensivamente, o Vasco pode buscar e beliscar alguma coisinha", avaliou o ex-jogador e hoje comentarista Fellipe Bastos.

Jogadores acertados com o Vasco

Para o Cruz-Maltino repetir esse desempenho do técnico, a defesa passa por uma reformulação. Dupla que mais atuou em 2024, Léo Pelé e Maicon estão de saída. Por outro lado, os zagueiros Lucas Freitas, que estava no Juventude, e Lucas Oliveira, do Cruzeiro, estão com as contratações encaminhadas.

Além deles, o goleiro Daniel Fuzato, do Eibar, da Espanha, e o volante Tchê Tchê, ex-Botafogo, serão anunciados em breve. E a diretoria do Vasco ainda busca a contratação de Balbuena, zagueiro paraguaio que trabalhou com Carille no Corinthians.

"Seria um baita reforço, se vier para o Vasco. É um cara líder, jogador de confiança também do Carille, é um cara que consegue passar aquilo que o treinador pede", disse Fellipe Bastos.