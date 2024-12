Fabián Balbuena pode acertar com o Vasco - Divulgação / Dínamo de Moscou

Fabián Balbuena pode acertar com o VascoDivulgação / Dínamo de Moscou

Publicado 27/12/2024 17:53

Rio - Em busca de zagueiros, o Vasco tem mais um nome na mira: Fabián Balbuena. O paraguaio, de 33 anos, que defende o Dínamo de Moscou, da Rússia, deseja mudar de ares. Seu vínculo vai até junho de 2025, e com isso, ele poderá assinar uma pré-contrato e deixar o clube de graça a partir do próximo dia 1º. As informações são do portal "GE".

O Vasco já iniciou os contatos pela contratação do veterano. O nome do zagueiro agrada bastante Fabián Carille, que trabalhou com Balbuena em um dos seus melhores momentos na carreira. Em 2017, os dois foram campeões do Brasileiro pelo Corinthians.

Após concretizar a chegada do zagueiro Lucas Freitas, de 23 anos, que estava no Juventude, o Vasco deseja ter um nome mais experiente para o setor. Balbuena é considerado um atleta com esse perfil, que chegaria com status de titular.

Pelo Dínamo de Moscou, o paraguaio soma 46 jogos em duas temporadas, com três gols e quatro assistências. Além do Corinthians, ele passou por Libertad, do Paraguai, e pelo West Ham, da Inglaterra.