Souza chegou ao Vasco no meio do ano e só jogou cinco partidas - Leandro Amorim/Vasco

Souza foi sincero ao fazer um balanço da decepcionante temporada de 2024, quando retornou ao Vasco . O volante disputou apenas cinco partidas, sendo a última no início de outubro, e admitiu frustração em uma postagem nas redes sociais.

"É óbvio que se eu olhar apenas por um ângulo, eu mesmo vou dizer que o ano acabou não sendo muito bom e que eu termino o ano frustrado, triste e decepcionado comigo mesmo", escreveu.



Em um texto em que demonstrou sua religiosidade, Souza também ressaltou a importância de voltar a jogar pelo Vasco e se mostrou confiante em construir um 2025 diferente. Para isso, prometeu muito trabalho.



"Este ano, profissionalmente, eu fiquei longe de onde eu queria chegar , porém ao mesmo tempo , eu estou onde queria estar, então prefiro agradecer a Deus e pegar todas as frustrações , tristezas e trabalhar, sei que nada vence o trabalho e, por isso, estou crendo que será através dele que voltarei a sorrir profissionalmente em 2025", continuou.



Contratado no meio do ano junto aos amigos Philippe Coutinho e Alex Teixeira, o volante estava no Basaksehir, onde jogou 13 partidas no primeiro semestre. Ele também teve um 2023 difícil, com uma grave lesão no joelho direito, que o deixou sem jogar por quatro meses.