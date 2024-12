Tchê Tchê perdeu espaço no Botafogo e não renovou contrato - Vítor Silva/Botafogo

Publicado 27/12/2024 08:43 | Atualizado 27/12/2024 09:30

assinará por uma temporada. Tchê Tchê não renovou com o Botafogo , mas permanecerá no Rio. O volante despediu-se nas redes sociais do ex-clube e apenas aguarda o fim do contrato, em 31 de dezembro, para ser anunciado pelo Vasco , com quem

A expectativa é a de que Tchê Tchê se apresente para a pré-temporada junto ao elenco vascaíno, em 6 de janeiro, no CT Moacyr Barbosa. A negociação já está finalizada e faltam apenas trâmites burocráticos para o anúncio oficial.



Titular do Botafogo no início da temporada de 2024, o volante perdeu espaço no segundo semestre, após a chegada de Gregore. Por isso, a opção da SAF alvinegra foi de não renovar para 2025.





Então, o Vasco se mostrou interessado e contou com o desejo do jogador de permanecer no Rio , por causa da gravidez da mulher, para ter uma rápida negociação.

A mensagem de Tchê Tchê à torcida do Botafogo

"Honra é sinônimo de privilégio e posso me dizer um privilegiado por ter usado por 150 vezes a camisa 6 do Botafogo. A camisa do Nilton Santos, um revolucionário do futebol. Hora de seguir, mas sempre lembrando com carinho do 'Tempo de Botafogo'. O corre é louco e a caravana não para! Valeu, Fogão!", postou Tchê Tchê.

Também nas redes sociais, o dono da SAF do Botafogo, John Textor, respostou o vídeo do jogador e comentou: "Obrigado... Família para sempre".

