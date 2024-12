Dênis Marques acertou com o Murici para a disputa do Campeonato Alagoano - Divulgação / Murici

Publicado 27/12/2024 09:23

Ex- Flamengo , Dênis Marques. O atacante de 43 anos, que fez parte do elenco campeão brasileiro de 2009, acertou contrato com o Murici e já treina há cerca de 15 dias.