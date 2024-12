Matheus Gonçalves tem sido muito utilizado por Felipe Luís nas partidas - Marcelo Cortes / CRF

Publicado 25/12/2024 11:18

Rio - Matheus Gonçalves avaliou positivamente as chances que ganhou com Filipe Luis no Flamengo. Desde que assumiu o comando do clube, em setembro, o treinador começou a dar mais chances para os Garotos do Ninho.

"Foi bom. Bom para ter um pouquinho mais de importância dentro do grupo. Ainda não tive tantos treinadores no profissional, mas, para mim, o diferencial dele é que o que ele fala (no treino), acontece no jogo. Ele deixa as coisas bastante claras, então, fica bastante fácil. Acredite que ele vai ser um grande treinador", disse Matheus Gonçalves durante o evento Craques da Paz, no último sábado (21).

O jogador também comentou sobre sua relação com o técnico rubro-negro, que teve permanência na Gávea garantida por Luiz Eduardo Baptista, o Bap, novo presidente do Fla.

Ele (conversa e dá dicas) faz isso com todo mundo. Ainda mais no meu caso, que fomos campeões do Mundial sub-20 juntos. Ele fala do Matheus sem a bola, para correr, pressionar mais. Como ele foi lateral, dá bastante conselho em como marcar, temporizar defensivamente, essas coisas", avaliou.

Saída foi cogitada pelo jogador

Durante o período em que Tite esteve à frente do Flamengo, Matheus Gonçalves foi "esquecido" pelo treinador e chegou a ser "rebaixado" para o time sub-20 do clube. O cenário levou o atacante a cogitar sair do clube.

No período, despertou o interesse do Red Bull Bragantino, onde atuou por empréstimo em 2023, mas a negociação não foi para frente. O Rio Ave, de Portugal, fez proposta e chegou a se acertar com o Flamengo, mas Matheus recusou a transferência.

"Eu pensei, sim, porque não estava jogando, tendo oportunidade. Se não me engano, tinha seis jogos no ano, no meio do ano, mas vimos que não estava no momento. Preferimos ficar. Estava cedo ainda, eu sou novo e daria para ter mais oportunidades, e graças a Deus foi isso que aconteceu", contou.