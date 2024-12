David Luiz está de saída do Flamengo após três anos no clube - Maxi Franzoi/AGIF/Estadão Conteúdo

Publicado 23/12/2024 11:54 | Atualizado 23/12/2024 11:58

Rio - O Flamengo decidiu, no último domingo (22), não renovar o vínculo de David Luiz . Apesar da nova diretoria ter cogitado uma estensão de vínculo, José Boto, novo diretor de futebol do clube, e Filipe Luis decidiram que a saída era a melhor opção.

Isso porque os lados financeiros e esportivos pesaram na escolha. O zagueiro recebia um dos salários mais altos do elenco e, nesta temporada, acabou perdendo espaço no time titular. Além disso, segundo o 'ge', sua idade foi outro fato decisivo - ele completará 38 anos em abril.

O jogador chegou a conversar com Boto e manifestou interesse em renovar seu contrato. No entanto, o português o comunicou que ele estava fora dos planos.

Jovens da base aparecem como substitutos

A tendência é de que o Fla não busque uma reposição para David Luiz no mercado. Com isso, Iago e João Victor, ambos do sub-20, podem ganhar uma chance no profissional para compor o elenco. Além deles, o jovem Cleiton também está à disposição de Filipe Luis.

David Luiz chegou ao Rubro-Negro em setembro de 2021. De lá para cá, disputou 132 partidas, anotou quatro gols e deu duas assistências. Com o manto, ele conquistou dois títulos da Copa do Brasil (2022 e 2024), uma Libertadores (2022) e um Campeonato Carioca (2024).