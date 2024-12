David Luiz em ação durante jogo do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 22/12/2024 14:26 | Atualizado 22/12/2024 14:39

o Rubro-Negro anunciou que decidiu não renovar o contrato do zagueiro, que é válido até o dia 31 de dezembro deste ano. Rio - David Luiz não ficará no Flamengo para 2025. Na tarde deste domingo (22),, que é válido até o dia 31 de dezembro deste ano.

"Agradecemos imensamente ao atleta pela dedicação, profissionalismo e títulos com o nosso Manto Sagrado. Desejamos sorte e muito sucesso nos novos passos da carreira. Obrigado, David Luiz! Você faz parte da história do Mengão!", diz um trecho da nota divulgada pelo clube nas redes sociais.

O zagueiro conversou com o novo diretor técnico do Fla, José Boto, e manifestou interesse em renovar seu contrato. Apesar disso, a decisão da diretoria foi de não estender o vínculo. Livre no mercado, o defensor já negocia com o Fortaleza, como informou primeiramente o jornalista Venê Casagrande.

David chegou ao Fla em setembro de 2021. De lá para cá, disputou 132 partidas, anotou quatro gols e deu duas assistências. Com o manto, ele conquistou dois títulos da Copa do Brasil (2022 e 2024), uma Libertadores (2022) e um Campeonato Carioca (2024).

Apesar de sua experiência, David Luiz foi reserva durante praticamente toda temporada. Em 2024, foram 36 jogos, com três gols marcados.