José Boto será o diretor de futebol do FlamengoReprodução

Publicado 21/12/2024 10:41

Rio - O Osijek oficializou neste sábado (21) a saída de José Boto como diretor esportivo do clube e confirmou a chegada do dirigente ao Flamengo . O português tem previsão de chegada ao Rio de Janeiro no próximo sábado (28).

"Jose Boto não é mais o diretor esportivo do Osijek Football Club. A seu pedido, a cooperação foi encerrada, o que significa que ele renunciou ao cargo que ocupava conosco. Conforme já divulgado na mídia, Boto decidiu aceitar a oferta que recebeu do Flamengo nos últimos dias. Respeitamos sua escolha e desejo de ir para o Brasil. Lembramos que chegou ao Opus Arena em janeiro deste ano, quando assinou contrato de 2,5 anos. Separamo-nos corretamente, pois trabalhamos juntos há menos de um ano, e desejamos felicidades e sucesso ao José em seu novo ambiente", relatou o Osijek, em comunicado.

Além do NK Osijek, Boto trabalhou no Benfica, de Portugal, tanto como olheiro quanto como líder do Departamento de Prospecção do clube, que tinha Jorge Jesus como treinador. Tal setor tem como responsabilidade a observação, avaliação e recrutamento de atletas para os Encarnados. Ele ainda soma passagens por Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e PAOK, da Grécia.