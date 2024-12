Luiz Eduardo Baptista, o Bap, é o novo presidente do Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 18/12/2024 21:31

Rio - José Boto será o novo diretor técnico do Flamengo e o técnico Filipe Luís seguirá à frente do time. O presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, confirmou as informações na entrevista coletiva desta quarta-feira (18), pouco antes de tomar posse do cargo.

"O Filipe (Luís) teve um início sensacional, começou muito bem. Eu tenho contato como ele há algum tempo, nós conversamos algumas vezes. Conversei também com nosso diretor técnico ao longo desse tempo sobre perfil. A gente queria avaliar a experiência, a disponibilidade e a vontade do Filipe de estar no projeto com a gente. A vontade que ele tem de ganhar, de se superar e de aprender faz com que a nossa certeza de que ele é a escolha certa para o momento seja óbvia", disse Bap.

"Conversamos com outros técnicos também, esse era o processo. Conversamos com outros diretores técnicos. Foram várias conversas com várias pessoas. Alguns que jamais foram citados na mídia. Acho que o processo foi bem conduzido até agora. Tenho certeza que o Flamengo vai estar em ótimas mãos", completou posteriormente.

A caminho do Fla, o português José Boto começou a se despedir do Osijek, da Croácia. Nesta quarta (18), ele publicou imagens de uma festa de despedida organizada por jogadores e funcionários do clube croata.

Além do NK Osijek, Boto trabalhou no Benfica, de Portugal, tanto como olheiro quanto como líder do Departamento de Prospecção do clube, que tinha Jorge Jesus como treinador. Tal setor tem como responsabilidade a observação, avaliação e recrutamento de atletas para os Encarnados. Ele ainda soma passagens por Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e PAOK, da Grécia.

"Eu acho que não vou ter tempo de falar tudo o que conversei com o Boto. Acho que conversei com ele nos últimos tempos do que com a minha esposa. É uma visão diferente quando você tem um profissional cuidando do negócio. Ele é muito experiente. O que mais me encanta nele é que ele sabe o que e como fazer".

"Muitas vezes você lida com uma pessoa que tem uma visão estratégica, mas não é tão boa do ponto de vista operacional. Eu gosto do Boto porque ele combina duas coisas. Eu acredito que eu separo a razão e a emoção. Ele acredita em processo, metodologia e planejamento. Ele chega dia 28 de dezembro".