José Boto será o diretor de futebol do Flamengo - Reprodução

Publicado 18/12/2024 17:13

A caminho do Flamengo, o português José Boto começou a se despedir do Osijek, da Croácia. Nesta quarta-feira (18), o futuro diretor de futebol do Rubro-Negro na gestão de Bap publicou imagens de uma festa de despedida organizada por jogadores e funcionários do clube croata.

"O que há de melhor no futebol, além da bola e dos jogadores, é a amizade. Obrigado, pessoal", escreveu Boto, em sua conta oficial no Instagram.

José Boto tem acordo firmado com Bap, presidente eleito na última semana, para ser homem forte do departamento de futebol do clube no triênio. Ele é aguardado no Rio de Janeiro nos próximos dias, mas já participa do planejamento de 2025

Além do NK Osijek, Boto trabalhou no Benfica, de Portugal, tanto como olheiro quanto como líder do Departamento de Prospecção do clube, que tinha Jorge Jesus como treinador. Tal setor tem como responsabilidade a observação, avaliação e recrutamento de atletas para os Encarnados. Ele ainda soma passagens por Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e PAOK, da Grécia.