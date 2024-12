Rodrigo Paiva é o diretor de comunicação da CBF - Divulgação

Rodrigo Paiva é o diretor de comunicação da CBFDivulgação

Publicado 18/12/2024 15:10

Rio - Diretor de comunicação da CBF, Rodrigo Paiva deixará seu cargo na entidade para trabalhar no Flamengo. De acordo com o canal "Paparazzo Rubro-Negro", ele deve ser anunciado em breve como futuro responsável pela comunicação do time carioca pelo presidente eleito Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

Será o retorno de Paiva ao Flamengo, onde trabalhou na década de 90. Ele ocupava o cargo de diretor de comunicação da CBF desde julho de 2022. Antes, também trabalhou na entidade entre 2001 e 2014.

Rodrigo Paiva também ficou conhecido por assessorar jogadores renomados como Renato Gaúcho, Romário e Edmundo. Antes de voltar à CBF, o dirigente também foi assessor de Ronaldo Fenômeno, com quem mantém uma relação de amizade.

Além de Rodrigo Paiva, Bap já se movimenta para definir nomes para outros cargos importantes. O presidente eleito, que assumirá o clube em 2 de janeiro, já fechou com o português José Boto como diretor de futebol e deseja ter Gabriel Skinner como gerente de futebol e Flávia da Justa, que participou de sua campanha, como diretora de novos negócios.