José Carlos Peruano - Reprodução/Flazoeiro TV

José Carlos PeruanoReprodução/Flazoeiro TV

Publicado 18/12/2024 20:01

Rio - Nesta quarta-feira (18), o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou o conselheiro José Carlos Isidro Pereira, conhecido como Peruano, por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Especializada. O motivo é a prática das infrações penais de incitação criminosa, racismo e injúria racial contra o novo presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

A denúncia aponta que, no dia 8 de outubro, Peruano proferiu mensagens "injuriosas, ameaçadoras, homofóbicas, preconceituosas e discriminatórias" a respeito de Bap. Elas foram enviadas por mensagens de áudio em um grupo de WhatsApp

Em nota, o MPRJ ressalta que "as práticas ofenderam a dignidade da vítima, em razão de sua suposta orientação sexual, com ampla repercussão interna na imprensa".

A Promotoria aponta que é necessário continuar as investigações para apurar outras manifestações homofóbicas de Peruano. Além disso, requisitou à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi) o prosseguimento das diligências investigatórias com a instauração de novo inquérito policial.